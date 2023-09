Z naraščajočimi cenami energije in povečanim povpraševanjem po električni energiji je pomembno najti inovativne načine za nadzor energije v domovih. Eno od obetavnih področij je uporaba baterijskih hranilnikov električne energije v hiši. Baterijski hranilniki električne energije omogočajo shranjevanje in uporabo električne energije glede na potrebe in omogočajo gospodinjstvom, da postanejo bolj neodvisna, učinkovita in trajnostna.

Baterijski hranilniki električne energije omogočajo shranjevanje električne energije, ki jo proizvajajo obnovljivi viri, kot so sončne celice. Hranilniki energije v hiši omogočajo lastnikom, da optimizirajo uporabo električne energije na različne načine.

Shranjevanje presežne energije: Ko se proizvede več električne energije, kot je trenutno potrebne, jo je mogoče shraniti v hranilnikih energije, namesto da bi se oddajala nazaj v omrežje. To omogoča izkoriščanje in shranjevanje presežne energije za poznejšo uporabo, kar vodi v zmanjšanje odvisnosti od tradicionalnih virov energije.

Poraba energije v času povečane tarife: V mnogih državah se tarife za električno energijo spreminjajo glede na uro dneva. Hranilniki energije omogočajo lastnikom, da shranijo energijo v času nižje tarife in jo porabijo v času višje tarife, kar prinaša finančne prihranke.

Odpornost proti izpadom električne energije: V primeru izpada električne energije hranilniki omogočajo, da hiša še naprej deluje z uporabo shranjene energije. To je še posebej pomembno v krajih, kjer so izpadi električne energije pogosti, ali v primeru naravnih nesreč.

Zmanjšanje obremenitve omrežja: Z uporabo baterijskih hranilnikov električne energije v hiši se zmanjšuje obremenitev javnega elektroenergetskega omrežja. Gospodinjstva lahko uporabljajo svojo shranjeno energijo v času vrhunskih obremenitev, kar razbremeni omrežje in pripomore k boljši stabilnosti elektroenergetskega sistema.

Baterijski hranilniki električne energije TAB e.storage omogočajo shranjevanje in uporabo električne energije glede na potrebe gospodinjstev. FOTO: TAB

V podjetju TAB d. d. smo v ta namen razvili baterijske hranilnike električne energije pod svojo lastno blagovno znamko TAB e.storage. Baterijski hranilniki električne energije TAB e.storage omogočajo shranjevanje in uporabo električne energije glede na potrebe gospodinjstev in jim omogočajo, da postanejo bolj neodvisna, učinkovita in trajnostna. Odlikujejo se po svojem modularnem dizajnu, ki omogoča visoko stopnjo fleksibilnosti, enostavno in hitro namestitev ter poljubno izbiro kapacitete. Za učinkovitost pa poskrbi sistem za upravljanje energije. Sistemi za upravljanje energije so pametni nadzorni sistemi, ki spremljajo, upravljajo in optimizirajo delovanje baterijskih hranilnikov ter drugih naprav za proizvodnjo in porabo električne energije v hiši.

Uporaba baterijskih hranilnikov energije TAB e.storage v kombinaciji s sistemom za upravljanje energije prinaša številne prednosti. S pomočjo naprednih tehnologij, kot so pametni sistemi za upravljanje energije, lahko gospodinjstva dosežejo večjo energetsko neodvisnost, zmanjšajo stroške in prispevajo k prehodu v bolj trajnosten energetski model.

Naročnik oglasne vsebine je TAB d.d.