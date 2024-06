Benetke prepovedujejo velike skupine in glasne zvočnike

V Benetkah so začela veljati nova pravila, ki prepovedujejo glasne zvočnike in tudi skupine, številnejše od 25 ljudi, poroča BBC. Mestne oblasti sporočajo, da so novi ukrepi uvedeni zaradi omejitve vpliva prevelikega turističnega obiska na kulturno dediščino, ki še čaka na vpis na Unescov seznam lokacij svetovne dediščine.

Kanali v beneški zgodovinski četrti so med najbolj obiskanimi območji v Evropi. Tudi zato so Benetke na začetku leta uvedle vstopnino petih evrov in še prej, leta 2021, prepovedale priveze potniških križark na območju.

Prevelik turistični obisk je največja težava Benetk, ki imajo približno 250.000 prebivalcev, leta 2019 pa jih je obiskalo 13 milijonov ljudi. Število obiskovalcev je kasneje zaradi pandemije in krize zmanjšalo, a naj bi se kmalu spet povečalo. Zaradi turistov se je veliko lokalnih prebivalcev preselilo. Ocio, združenje prebivalcev za nadzor stanovanj, ugotavlja, da je v zgodovinski četrti približno 49.000 postelj za najem, to pa je več, kot je postelj za prebivalce.

Pristajanje križark je prepovedano od 2021. FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Sprememba pravil za turiste je sicer posledica opozorila strokovnjakov Unesca, ki so ocenili, da je uvrstitev Benetk na listo svetovne dediščine v nevarnosti zaradi podnebnih sprememb in masovnega turizma. Oboje lahko povzroči nepopravljive spremembe na dediščini.

Na koncu Unesco Benetk ni uvrstil na seznam, saj so strokovnjaki videli težave v gradnji protipoplavne zaščite Benetk in tudi težave v omejevanju vpliva masovnega turizma.