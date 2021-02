Bidnov realizem z elementi Trumpovega nacionalizma

V nadaljevanju preberite:

V najhujšem prvem valu epidemije covida-19 je v ZDA kronično primanjkovalo zaščitnih mask, respiratorjev, zaščitnih rokavic in vsega drugega, potem ko so Američani in drugi velik del proizvodnje preselili na Kitajsko. Nevarnost prevelike odvisnosti od tujine predsednik Joe Biden vidi tudi v zdravilih in sestavinah zanje, proizvodnji čipov, baterij za električna vozila in redkih kovin. Pregledali bodo vse, od industrijske baze za obrambo države, informacijske in komunikacijske tehnologije, energetskega sektorja in transporta do proizvodnje hrane.