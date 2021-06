Blato iz Pivole so začeli odvažati, stroški v nebo

V nadaljevanju preberite:

Na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica so delavci krškega podjetja Kostak začeli odvažati nedavno nelegalno odloženo blato. Prepeljali ga bodo v podjetje, potem pa trajno predelali. Cene trajne odstranitve tone komunalnega blata so se v desetih letih početverile in še rastejo. Dve povsem enaki sežigalnici bi lahko pri nas postavili najprej v dveh letih in pol. Ti bi zadostovali za vse slovenske potrebe po končni predelavi blata.