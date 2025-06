Bobri Čehom prihranili 1,2 milijona evrov

Upravniki naravnega parka Brdy v porečju Vltave so dobili odobritev projekta za 30 milijonov čeških kron, kar je približno 1,21 milijona evrov, a so pri pridobivanju gradbenih dovoljenj skoraj že zamudili vse roke. Vmes pa so se na območje priselili bobri in skoraj prek noči postavili vse jezove, ki so jih predvideli v projektu. Ta je predvidel ravno to, gradnjo jezov za obnovo mokrišč in pomoč ekosistemom, da si opomorejo po desetletjih degradacije.

Bobri so se v park priselili leta 2020, nato pa začeli graditi jezove na točno pravih mestih, čeprav brez sestankov, proračunov in zamud. Ko so se načrtovalci vrnili na območje, so se mokrišča že začela obnavljati. Projekt za milijon evrov ni bil več potreben, je poročalo več medijev, tudi češki nacionalni radio.

Bobri so naredili vse bolje, koristno in trajnostno kot bi to naredili ljudje s svojimi betonskimi ali tudi bolj okolju prijaznimi pretočnimi pregradami. Pregrade bobrov upočasnjujejo tokove rek in potokov, kar povzroča, da tla pod njimi vsrkajo več vode. To pomaga pri polnjenju zalog podzemne vode, zmanjšuje vpliv suše in uravnava poplave. Bobri torej zmanjšujejo podnebna tveganja.

Brezplačni inženirji

Hkrati povečujejo biotsko pestrost, saj ustvarijo domove za številne vrste. Žabe, ki najhitreje izginjajo, ribe, ptice, žuželke in celo večje sesalce. En sam jez lahko suho luknjo spremeni v živ vodni raj. Poleg tega so bobri naravni gasilci. Na območjih, ki so bolj ogrožena zaradi požarov v naravi, kot je, denimo, Kalifornija, so mokrišča, ki jih ustvarijo bobri, naravne ovire za ogenj, pa tudi varno območje za številne vrste, tudi za ljudi. Mokrišča tudi shranjujejo ogljikov dioksid.

Bobri so bili nekoč razširjeni na velikih območjih Severne Amerike, Evrope in delov Azije. A stoletja ubijanja za kožuhe in manj za hrano, jih je spravilo na rob preživetja. Zdaj se vračajo. Spominjajo nas, da včasih najboljše rešitve ne potrebujejo tehnologije, da narava že ve, kaj je najbolje. Kjer ljudje vidijo težavo, se bobri lotijo dela. Njihovi jezovi so vzdrževani, neprestano v prenovi, nikoli pa niso predimenzionirani. Medtem ko človeški projekti hitro sežejo v milijonske zneske, bobri naredijo vse brezplačno, niti hvala ne zahtevajo.