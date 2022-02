Dan D za korporativno družbeno odgovornost

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija bo prihodnjo sredo objavila težko pričakovani predlog direktive o korporativni dolžni skrbnosti, ki bo od podjetij na trgu EU zahtevala, da v svojih dobavnih verigah preprečijo oziroma odpravijo kršitve človekovih pravic in povzročanje okoljske škode. Pred ključnim dnevom se vrstijo pozivi k ambicioznemu predlogu predpisa, na drugi strani nekatera podjetniška združenja želijo čim šibkejšo direktivo. Preberite, katera so ta združenja, in katera podjetja so podprla strogo zakonodajo.