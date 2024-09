Države članice EU so podprle zmanjšanje zaščite volka

Države članice EU so danes podprle zmanjšanje zaščite volka, ki ga je decembra predlagala evropska komisija, so danes potrdili v Bruslju. Pred spremembo ustrezne zakonodaje bo moral zmanjšanje zaščite iz strogo zaščitenega v zaščitenega potrditi stalni odbor bernske konvencije.

Status zaščite volka izhaja iz mednarodne bernske konvencije o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter naravnih habitatov, katere pogodbenice so tudi EU in njene članice. Po konvenciji je bil status zaščite določen na podlagi razpoložljivih znanstvenih podatkov iz leta 1979.

Evropska komisija je septembra lani napovedala zbiranje novih podatkov, na podlagi katerih se je decembra odločila, da predlaga spremembo statusa zaščite iz strogo zaščitenega v zaščitenega. Pri tem so poudarili, da gre za pomemben korak k prožnosti zakonodaje, ki lahko zaščiti tako biotsko raznovrstnost kot preživetje podeželja.

Danes so predstavniki držav članic s t. i. kvalificirano večino podprli zmanjšanje zaščite, so potrdili na evropski komisiji. Pred spremembo ustrezne evropske zakonodaje bo sicer moral status zaščite volkov znižati stalni odbor bernske konvencije.

Več kot 300 organizacij za zaščito okolja in živali, med njimi tudi več slovenskih, je prejšnji teden ob 45. obletnici bernske konvencije pozvalo članice, naj zavrnejo predlog evropske komisije o zmanjšanju zaščite volkov. Države članice bi morale zaščito volkov okrepiti, ne pa oslabiti, so prepričane organizacije.

Dovoljenje za odstrel volkov na Jelovici in Pokljuki

Je pa danes na odzive dela javnosti na izvedbo lova minulo nedeljo odgovorilo ministrstvo za naravne vire in prostor. Lovska družina Kropa ima dovoljenje za odstrel po dveh volkov na Jelovici in Pokljuki. Dovoljenje je bilo izdano, ker so bili na območju volčjega tropa na Jelovici v treh zaporednih mesecih obravnavani trije škodni dogodki.

V dovoljenju so našteti upravljavci lovišč, ki odvzem ob izpolnitvi pogojev lahko izvedejo. Dovoljenje velja do 22. junija 2025.

Kot pojasnjujejo, je odstrel volkov usmerjen v preprečevanje konfliktov, torej v osebke, ki povzročajo škodo. Dovoljenje tako velja na pašnikih oz. v njihovi neposredni bližini in v radiju do 200 metrov od drugih kmetijskih površin, na celotnem območju tropa, ki je označeno na karti v odločbi. Da bi preprečili razpad tropa, je kot pogoj določeno tudi, da se hkrati odvzame iz narave z odstrelom samo en osebek.

»V primeru volčjega tropa na Jelovici je izpolnjen pogoj za odvzem, ker so bili na območju volčjega tropa obravnavani trije škodni dogodki v treh zaporednih mesecih,« pravi ministrstvo.

V Lovski družini Kropa so ministrstvu pojasnili, da je lov potekal minulo nedeljo dopoldne, o čemer so obveščali z obcestnimi znaki, ker gre za območje sprehajalnih poti, pa dodatno še s plakati. O lovu so obvestili tudi upravno enoto. Lov je potekal v okolici kmetije, kjer je volk napadel rejne živali na pašniku, je zapisalo ministrstvo.