Države več vlagajo v plin kot v obnovljive vire

V nadaljevanju preberite:

Svetovna meteorološka organizacija ugotavlja, da nobena država ne izpolnjuje zavez podnebnih sporazumov, druge organizacije, kot je Evropski okoljski urad (EEB), pa odkrivajo, zakaj. Med prvimi vzroki je to, da so politike držav še vedno osredotočene na plin in nafto, predvsem po začetku vojne v Ukrajini, kar vodi v nižje ravni investiranja v obnovljive vire energije (OVE). A težav je še več.