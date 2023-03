Dvajset let vodnih politik ni nič koristilo vodam

V nadaljevanju preberite:

Voda pridobiva pomen, če so Združeni narodi prvič po 1977 organizirali zasedanje o njej na visoki ravni, so spomnili vodarji na dogodku štirih organizacij, povezanih z vodo. Težav je precej več kot rešitev, med drugim to, da sta na vodarstvu letos dva študenta, kar pomeni, da v prihodnjih desetletjih ne bo ljudi, ki bi delali hidrološke študije za urejevalce prostora in različne projekte. Še bolj skrb zbujajoče pa je, da je voda glavna točka izgubljanja biotske pestrosti, a tega nikakor ne prepoznamo.

»Ne delamo prav ali pa ne razumemo, polovica vod je še vedno v slabem stanju,« je opozorila Lidija Globevnik, predsednica društva vodarjev ob 20 letih politik varstva voda. Dodala je, da je s poplavnimi površinami še slabše, večino smo pozidali, vode pa spravili v kanale.