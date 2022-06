Elektrifikacija lahko potegne Evropo iz dveh kriz

V nadaljevanju preberite:

Medtem, ko se Evropska unija trudi blažiti vzroke in posledice podnebnih sprememb, jo je zmotila nova kriza, visoke cene plina in drugih fosilnih energentov, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino. Cene energije so v EU v enem letu zrasle za 40 odstotkov. A obstaja svetla točka, pospešena energetska tranzicija in elektrifikacija lahko EU potegneta iz obeh kriz.

»Pospešiti moramo elektrifikacijo naših gospodarstev, da znova dobimo našo neodvisnost, povečamo energetsko varnost in se borimo s podnebnimi spremembami,« pravi Jean-Bernard Lévy, predsednik Eurelectrica, združenja več kot 3500 evropskih proizvajalcev, distributerjev in dobaviteljev elektrike.