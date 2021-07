Enooki samec – kralj Kočevskega roga

V nadaljevanju preberite:

Risji samci imajo raje selfije kot samice, je trivialna, a zabavna ugotovitev spremljanja risov z avtomatskimi kamerami v slovenskih gozdovih. Precej uporabnejša ugotovitev za varstvo te ogrožene vrste pa je, da je bilo v sezoni 2020–2021 na posnetkih s kamer prepoznanih 22 odraslih risov in osem mladičev, kar je največ mladičev do zdaj. Med njimi so bili tudi trije mladiči Teje in Goruja. Preberite še, kako je potekal monitoring risov, kdo sodeluje pri njem in kako dobro strokovnjaki poznajo posamezne rise.