EU bi zaščitila gozdove, pravic njihovih varuhov ne

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija bo jutri objavila predlog zakonodaje, katere namen je preprečiti uničevanje gozdov, ki ga povzroča proizvodnja in potrošnja surovin in izdelkov v Evropski uniji. Zakonodajo so pripravljali zadnjih pet let, zato se je od nje veliko pričakovalo. Pred objavo končnega predloga je v javnost pricurljal predlog zakonodaje, ki kaže, da komisija v svojih prizadevanjih za zajezitev deforestacije ni šla dovolj daleč.