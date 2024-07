Evropa ostaja vodilna v zelenem prehodu, a ne z lahkoto

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija lahko ohrani globalno pionirstvo v energetskem prehodu, vendar ne bo šlo brez ovir. Najprej je tu rast populističnih strank, ki nasprotujejo obnov­ljivim virom energije, tudi zaradi tega, ker je prvenstvo­ v njihovi proizvodnji prevzela ­Kitajska. Vendar obstaja devet trendov, ki kažejo, da je EU še ­vedno lahko uspešna.

Najprej, za nove projekte je čedalje več denarja, ugotavljajo pri Reutersu.­ Zasebni investicijski skladi so začeli vlagati v projekte­ čiste energije, take naložbe so med letoma 2021 in 2022 zrasle za 42 odstotkov.