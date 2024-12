Evropa se pri plastiki strelja v koleno

V nadaljevanju preberite:

Dogovora ni bilo, kar je dobro, saj bi bil slab ali šibek dogovor še slabši izid, je sporočilo petega vrha mednarodnega pogajalskega odbora za pripravo mednarodnega zavezujočega dogovora o zmanjšanju onesnaževanja s plastiko v južnokorejskem Pusanu. Dodali so, da se je oblikovala skupina ambicioznih držav, med katerimi je tudi celotna Evropska unija. Evropski parlament je pred dnevi sprejel novo zakonodajo o embalaži in odpadni embalaži, ki jo morajo zdaj potrditi še države članice. Za gospodarstvo to pomeni precejšnje dodatne obveznosti.

Pred zasedanjem pogajalskega odbora za plastiko je generalni sekretar Združenih narodov António Guterres opozoril, da je plastika povsod okrog nas in tudi v nas, polna so je tako naša morja kot naša kri, pride tudi v možgane. »Dušimo se v plastiki. Vsako leto lahko ljudje s hrano zaužijemo toliko mikroplastike, kolikor je je v petdesetih plastičnih vrečkah,« je postavil oder za pogajalce.