Plačljivost vrečk se pozna na čistejših plažah

Količina plastičnih vrečk je v desetih letih upadla za 80 odstotkov, ugotavljajo v organizaciji Društvo za zaščito morij (Marine Conservation Society). Pred toliko leti so namreč trgovci morali začeti zaračunavati vrečke za enkratno uporabo. A odpadki še vedno ostajajo za obiskovalci plaž, profesionalnimi in amaterskimi ribiči, nekaj jih prineseta morje in veter, ogromno plastike pa je pomešane v pesek ali mivko.

Britanski Guardian poroča, da so prostovoljci MCS, ki izvaja čiščenje obal in analizira odpadke, lani našli eno plastično vrečko na vsakih sto metrov obale, leta 2014 pa so jih na sto metrih našli kar pet. Če vrečke končajo v morju, jih lahko želve zamenjajo za meduze, s katerimi se med drugim hranijo.