Evropski poslanci eden drugega obtožujejo za smrt uredbe o pesticidih

Po zavrnitvi predloga uredbe o zmanjšanju porabe pesticidov v EU do leta 2030 v evropskem parlamentu so se obtoževanja, kateri politični pol – bolj desni ali bolj levi – je kriv za smrt uredbe, s strasbourškega parketa preselila na domača tla.

Poročali smo, da so evropski poslanci v sredo zavrnili predlog uredbe o trajnostni uporabi pesticidov. Na prvi pogled je presenetljivo, da je za sprejetje glasovala večina poslancev Evropske ljudske stranke, ki so že od začetka rušili predlog evropske komisije. A v tej skupini so pred glasovanjem vložili več dopolnil, ki so predlog vsebinsko tako osiromašili, da so mu na koncu podporo odrekli Zeleni, Levica ter del socialistov in liberalcev, ki so bili predlogu komisije in kompromisnemu predlogu odbora za okolje bolj naklonjeni.

