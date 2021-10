Gen-I ne bo dražil elektrike in plina najmanj do poletja

V nadaljevanju preberite:

Skupina Gen energija ima za cilj postavljeno razogljičenje energetike do leta 2035. Za industrijo, podjetja in javni sektor bi elektriko zagotavljali iz druge jedrske elektrarne, ki naj bi bila postavljena do leta 2033, gospodinjstva pa si lahko olajšajo vest zaradi podnebnih sprememb in znižajo ceno elektrike s sončnimi elektrarnami. Gen-I odpira to možnost za vse.

Podnebna kriza je največja kriza v zgodovini človeštva, je povedal predsednik uprave Gen-I Robert Golob in dodal, da je hitro in učinkovito ukrepanje mogoče takoj. Podnebni krizi se je namreč pridružila še energetska kriza in zaradi fosilnih goriv podivjane cene energije, kar pravzaprav sili k ukrepanju. Cene premoga, nafte in plina so ponekod zrasle tudi za šestkrat. To vpliva tudi na cene elektrike, ki je zelo zrasla, noben konkurent pa z dosedanjimi podražitvami še ni pokril tega skoka, zato je Golob prepričan, da sedanje podražitve niso zadnje.