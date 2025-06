Najhujši zveri v naših gozdovih sta klop in podlubnik

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je z gozdarko in promotorko preživljanja časa na prostem Lucijo Odar pogovarjala o lepotah in bogastvu gozda, o tem, da ljudje o gozdu ne vedo veliko. Če bi gozdarji pustili gozd takšen, kakršen je – negospodaren –, ljudem ne bi bil všeč.

Posebnost v Sloveniji, ki se je ne zavedamo dobro, pa je, da se ne glede na to, da je večina gozdov v zasebni lasti, lahko po vseh gozdovih prosto sprehajamo. To ponekod v tujini ni pravilo. »Vsak lastnik ima v tujini pravico gozd zagraditi, kar pomeni, da nihče drug nima vstopa. Tako je v Angliji, na Irskem, v državah, ki imajo malo gozdov – in imajo še te zagrajene z ograjo. V Avstriji ne smeš kar tako nabirati gob in borovnic, lastnik gozda je namreč tudi lastnik vseh rastlin in živali v njem,« pojasni.

V prispevku Lucija pojasni, da je v gozdu veliko užitnega, da lahko pijemo, denimo, brezovo vodo. Poudarja, da je treba skrbeti za odstrel živali in za sečnjo dreves. In zakaj v Bohinju smrek skoraj ni več? Zakaj je torej pomembno imeti raznovrstne gozdove?