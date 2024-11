Guterres fosilna goriva označil za absurdna, Alijev za darilo boga

Po ponedeljkovem zapletu pri sprejetju dnevnih redov podnebne konference Združenih narodov v Bakuju (Cop29) in presenetljivem dogovoru o pravilih mednarodnega trgovanja s kuponi za emisije toplogrednih plinov, se je danes začel dvodnevni vrh voditeljev, na katerem predstavniki držav in vlad dajo zagon podnebnim pogajanjem s predstavitvijo prednostnih nalog v svojih državah in po možnosti napovedjo dviga podnebnih ambicij. A družinska fotografija, ki je nastala ob tokratnem začetku vrha, je bistveno skromnejša od tiste, posnete na lanski podnebni konferenci v Dubaju (Cop28).

Voditelji številnih držav, ki so najbolj odgovorne za podnebno segrevanje, povzročajo največ emisij toplogrednih plinov, so prisotnost na vrhu odpovedali. Seznam govorcev trenutno obsega okoli 75 predsednikov držav in vlad, med njimi so premierji Združenega kraljestva, Španije, Madžarske in italijanska premierka Giorgia Meloni. V imenu EU bo govoril predsednik Evropskega sveta Charles Michel, v imenu ZDA John Podesta, posebni predsednikov odposlanec za podnebje, v imenu Kitajske pa izvršni podpredsednik vlade Ding Xuexiang.

Podesta je včeraj Trumpovo zmago označil za »razočaranje« za podnebne zagovornike na Cop29, hkrati pa je zagotovil, da bodo ZDA nadaljevale boj proti podnebnim spremembam, poroča Reuters.

Slovenija na vrhu voditeljev ne bo imela svojega visokega predstavnika. Namesto premierja Roberta Goloba, ki je udeležbo odpovedal, bo nacionalno izjavo v prihodnjih dneh podal minister za podnebje, okolje in energijo Bojan Kumer.

Plesna točka na otvoritveni slovesnosti. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Manjše je tudi predvideno skupno število sodelujočih na letošnji podnebni konferenci, ki ga ZN ocenjuje na nekaj manj kot 67.000. Mednje se štejejo tako voditelji držav, delegacije pogajalcev držav, kakor varnostno osebje in novinarji. Podnebne konference v Dubaju se je udeležilo skoraj 84.000 ljudi.

Guterres: dogovor je nujen

»Leto 2024 je mojstrski tečaj iz podnebnega uničenja,« je voditelje pred začetkom vrha nagovoril generalni sekretar ZN António Guterres. Dogovor o novem kolektivnem cilju na področju podnebnega financiranja revnejših in ranljivejših držav je označil za »nujen«. K njemu »morajo prispevati vse države, G20 pa morajo imeti vodilno vlogo,« je dejal. Države iz skupine G20 so namreč »največje povzročiteljice emisij z največjimi zmogljivostmi in največjo odgovornostjo.«

»Dogaja se zgodba o krivici, ki se ji je mogoče izogniti. Bogati povzročajo problem, revni plačajo najvišjo ceno,« je dejal generalni sekretar ZN António Guterres. FOTO: Alexander Nemenov/Afp

»Zvok, ki ga slišite, je tiktakanje ure. Smo v zaključnem odštevanju za omejitev dviga globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija in čas ni na naši strani,« je voditelje opozoril Guterres in dodal, da se dogaja »zgodba o krivici, ki se ji je mogoče izogniti. Bogati povzročajo problem, revni plačajo najvišjo ceno«. Povečevanje porabe fosilnih goriv je »absurdno,« je poudaril in dejal, da je »revolucija čiste energije je tukaj. Nobena skupina, nobeno podjetje in nobena vlada je ne more ustaviti. Lahko pa in morate zagotoviti, da bo pravična in dovolj hitra za omejitev dviga globalne temperature za 1,5 stopinje Celzija,« je poskušal motivirati voditelje.

Alijev kritičen do zahodnih držav

A že kmalu je za govorniški pult stopil Ilham Alijev, predsednik Azerbajdžana, gostitelja letošnje podnebne konference. »Kot predsedujoči Cop29 bomo seveda močni zagovorniki zelenega prehoda, in ga izvajamo. Hkrati pa moramo biti realistični,« je posvaril Alijev. Azerbajdžanske zaloge nafte in plina je označil za »darilo od boga«. »Držav ne bi smeli kriviti za to, da jih imajo in da jih pošiljajo na trg, ker jih ta potrebuje. Ljudje jih potrebujejo,« je dejal.

Predsednik Azerbajdžana Ilham Alijev je bil kritičen do kritik zahodnih držav glede vladavine prava v Azerbajdžanu in nadaljevanju črpanja fosilnih goriv. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

»Žal so dvojni standardi, navada predavanja drugim državam in politična hipokrizija postali modus operandi nekaterih politikov, nevladnih organizacij, ki jih obvladujejo države, in lažnih medijskih novic v nekaterih zahodnih državah,« se je odzval na kritike nevladnih organizacij in drugih, da Azerbajdžan ni primeren za gostitelja podnebne konference.

Prihodki Azerbajdžana od proizvodnje nafte in plina so lani znašali 35 odstotkov bruto domačega proizvoda države, kar je za 50 odstotkov manj kot leta 2021. Vlada je napovedala, da jih bo do leta 2028 zmanjšala še za 22 odstotkov. Hkrati bo v naslednjem desetletju povečala proizvodnjo zemeljskega plina za več kot tretjino. Približno 75 odstotkov trenutnega azerbajdžanskega izvoza gre na evropske trge.

Hilda Heine, predsednica Marshallovih otokov, ki se že spopadajo s hudimi posledicami podnebnih sprememb, grozi pa jim še hujše, je bogate država okrcala, ker niso zbrale dovolj denarja za financiranje zmanjšanja onesnaževanja, revne pa je spodbudila, naj še vedno pripravijo ambiciozne podnebne akcijske načrte. »V naši krvi je, da vemo, kdaj se plima menja. In pri podnebju se menja danes,« je dejala