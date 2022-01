Hitre polnilnice za avtoceste, drugod pametne

V nadaljevanju preberite:

Hitrost polnjenja je ključna, pravi Ignac Završnik, predsednik Društva e-Mobilnost Slovenija, uporabniki vedno raje izberejo hitrejšo polnilnico, a dodaja, da je to zares pomembno za avtoceste in za mestna vozlišča, drugod pa načeloma ne. Teo Bunta, direktor Implere oziroma Elevata, ki ima 600 polnilnih mest na 260 lokacijah, pa meni, da se bo razvila drugačna kultura, ko vsak priklopi svoje vozilo na polnilnico v bližini postanka, tudi če je baterija še 90-odstotno napolnjena.

Člani društva e-Mobilnost vseskozi spremljajo delovanje polnilnic pri nas. V veliko primerih polnilnice ne delujejo, postopki za priključitev, od gostovanja do aktivacije, so zapleteni, poleg tega pa šepa tudi podpora in odprava težav. Razmere se z različnimi karticami izboljšujejo, a počasi. Poleg tega so nekatere polnilnice na avtocestah že zastarele. Polnjenje s 50 kilovati (kW) je prepočasno, novejši električni avtomobili omogočajo že tri- in večkrat hitrejše polnjenje.