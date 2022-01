Izbruh, primerljiv s tistim na gori Svete Helene leta 1980

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je Tonga po sobotnem izbuhu vulkana še vedno odrezana od sveta, so le prišla prva poročila o razmerah. Lokalna vlada je potrdila tri žrtve, dveh lokalnih prebivalcev in britanske državljanke, poročala je tudi o ranjenih. Izbruhi vulkanov so resda bolj predvidljivi kot potresi, a za zdaj ni mogoče napovedati, kako dolgo bo aktiven Hunga Tonga. »Iz preteklih podatkov, ki so zapisani v obliki vulkanogenih sekvenc, vemo, da so vsako od velikih erupcij Tonge spremljali številni zaporedni eksplozijski dogodki,« je v intervjuju povedala geologinja Mirijam Vrabec z ljubljanske naravoslovnotehniške fakultete. Z njo smo se pogovarjali tudi o razsežnosti in posledicah drugih izbruhov vulkanov.