Indijski črni rekordi in bledo upanje

Medtem ko sta Kitajska in Amerika druga na drugo zvračali krivdo za dramatično stanje, v katerem se je znašel naš skupni planet, je Indija objavila, kdaj namerava doseči nični izpust ogljikovega dioksida. »Cilj čiste ničle bomo dosegli leta 2070,« je izjavil premier Narendra Modi na konferenci COP26, ki poteka v Glasgowu.

In čeprav je to dvajset let pozneje od časovnega roka, ki so ga določili na tem srečanju, je Modi nadaljeval še s petimi drugimi obljubami, med katerimi je bila tudi ta, da bo njegova država za 45 odstotkov zmanjšala ogljični odtis svojega gospodarstva in da bo do leta 2030 polovico energije dobivala iz obnovljivih virov.