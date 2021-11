Intimni prizori iz družinskega življenja volkov

V nadaljevanju preberite:

Mladi gozdar Lan Hočevar je pred tremi leti v »domačih«, kočevskih gozdovih postavil kamero, da bi posnel risa ali divjo mačko v okviru projekta, v katerem spremljajo interakcije med tema vrstama. Namesto teh so se v kamero ujeli in se za nekaj dni nehote prepustili resničnostnemu šovu volkovi. Iz posnetkov je avtor zmontiral 12-minutni video, ki ponuja ene najlepših in najbolj intimnih prizorov iz družinskega življenja volkov v Sloveniji.

Posnetki so nastali sredi oktobra na območju pogorja Stojne. Kot pravi Lan Hočevar, je imel srečo, da so volkovi v bližini grebena, kjer je bila nameščena kamera, uplenili košuto in nato greben uporabili kot lokacijo za počivališče med obroki. Ne ve natančno, koliko časa so se volkovi tam zadrževali – s svojimi premiki so mu zapolnili spominsko kartico –, sklepa pa, da je šlo za dva, največ tri dni. Sreča je bila tudi, da kamere niso pogrizli ali premaknili v drugo smer, kot pogosto storijo medvedje. Volčji mladiči so pokazali zanimanje zanjo, sumničavo so jo ovohavali, a so jo naposled pustili pri miru.