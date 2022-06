Vsi vemo, da ločevanje ni dovolj, če zbranih odpadkov na koncu ne predelamo v materiale za ponovno uporabo. Tu pomembno vlogo igrajo podjetja, ki se odločijo, da bodo svoje izdelke ponudila v embalaži iz recikliranih materialov – tako kot Radenska.

Ko odpadek postane nov material

Znani rek pravi, da se stvari spremenijo, ko spremenimo svoj pogled nanje. V Radenski so zato ubrali celovitejši pristop k njihovi embalaži. Uporabljene plastenke jim služijo kot material za nastanek novih in že v letu 2020 so začeli polniti Radensko Naturelle v 0,5 L plastenke iz recikliranega materiala. Da ne gre le za sledenje trendom, so dokazali s tem, da jim je v le dveh letih uspelo količino reciklirane embalaže še povečati – danes so v 100-% reciklirani embalaži vse njihove naravne mineralne vode (0,5 L).

Kaj se zgodi s plastenko, ki jo odvržemo v rumeni zabojnik

Plastenke, ki jih odvržete v rumeni zabojnik, najprej sortirajo glede na barvo, potem pa gredo v predelavo. Iz plastenk najprej nastanejo PET kosmiči, iz njih pa granulat, ki ga stopijo v predformo, iz katere nastane nova plastenka iz reciklirane plastike. Kot zanimivost so nam v Radenski povedali, da so reciklirane zelene pollitrske plastenke, ki jih polnijo z Radensko Kraljevi vrelec (Classic in Medium), v celoti narejene iz plastenk, zbranih v Sloveniji. Če ste torej v rumeni zabojnik pred kratkim odvrgli zeleno plastenko, je možnost, da je ta ponovno na slovenskih policah, velika.

FOTO: Radenska

Krožna pot steklenic že od začetka

Vsi vemo, da je najboljši odpadek tisti, ki ga ni, in krožno gospodarjenje, del katerega je tudi reciklaža plastenk, za Radensko pravzaprav ni tako zelo nov koncept. V Radencih namreč že od vsega začetka s svojim vodnim zakladom polnijo tudi steklenice – te pravzaprav še danes predstavljajo velik delež njihove ponudbe. Vračljive steklenice Radenske, ki jih sprejemajo v vseh živilskih trgovinah, naprej presortirajo, jim odstranijo zamaške in jih temeljito umijejo. Preden vrnjene steklenice ponovno napolnijo z Radensko, pa jih seveda pregledajo – na police se tako vrnejo le steklenice, ki so nepoškodovane in brezhibno očiščene.

FOTO: Radenska

Ko govorimo o ponovni uporabi vračljivih steklenic, so nas v Radenski opozorili še na nekaj – vračljive steklenice naj vedno vrnemo skupaj z zamaškom. Tudi aluminijasti zamaški se reciklirajo in niso le odpad.

V krožno gospodarstvo smo vključeni vsi, od potrošnikov do gostincev

V Radenski poudarjajo, da svojega koščka v mozaik krožnega gospodarstva ne bi mogli prispevati, če jim pri tem ne bi pomagali potrošniki in tudi gostinci. »Eden od najbolj enostavnih načinov, s katerim lahko skupaj zapremo krog in poskrbimo, da se bo količina novonastale plastične embalaže zmanjšala, je zagotovo ločevanje in recikliranje embalaže. Drugi pa je seveda ta, da izberemo izdelke v vračljivih steklenicah – vračljivih pa je kar 97 % vseh naših steklenic v Sloveniji. Marsikdo ne ve, da nam steklenice vračajo tudi gostinci, ki so nam tako v veliko pomoč na naši misiji za boljši jutri,« pravi Marián Šefčovič, direktor Radenske Adriatic.

Naročnik oglasne vsebine je Radenska