Klimatski kaos: več bo lakote, žeje in beguncev

V atmosferi je največ ogljikovega dioksida v najmanj dveh milijonih let, človekove dejavnosti so povzročile največje segrevanje planeta v zadnjih 2000 letih. Gladina morja se dviga najhitreje v 3000 letih, na arktičnem območju je najmanj ledu v 1000 letih, ledeniki pa se topijo najhitreje v dveh tisočletjih.



To so ugotovitve znanstvenikov v šestem poročilu Medvladnega panela za podnebne spremembe. Če ne bo hitrih in velikopoteznih ukrepov za zmanjšanje emisij, se bo planet segrel za več kot 1,5 stopinje Celzija že do leta 2030, ena stopinja Celzija več pa pomeni sedem odstotkov hujše ekstremne padavine, ki povzročajo poplave in tudi druge katastrofe, kot je toča. Po drugi strani je več ekstremne vročine, suš in požarov.