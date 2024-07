Koliko gob, plodov in zelnatih rastlin lahko naberete

Nabiranje gozdnih sadežev, v teh dneh zlasti borovnic in gob, naj bo odgovorno in trajnostno, poziva inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri kmetijskem ministrstvu.

V skladu s predpisi lahko posamezni obiskovalec gozda za lastne potrebe nabere dnevno največ dva kilograma gob (razen gob, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv), dva kilograma plodov, mahov in kostanja ter kilogram zelnatih rastlin (razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst).

V določenih primerih zakon o gozdovih predvideva izjeme, ko se nabiranje plodov, gob ali rastlin lahko omeji ali prepove. To velja za gozdove, v katerih bi se z nabiranjem ogrožala katera koli rastlinska ali živalska vrsta oziroma funkcija gozdov, ter za gozdove, kjer lastnik drevje goji tudi zaradi plodov.

FOTO: Mavric Pivk

Dosledno upoštevanje predpisov

Ne glede na predpise in omejitve pa se mora vsak obiskovalec gozda zavedati, da je pri nabiranju treba preprečiti poškodbe rastlin, poudarja inšpektorat, in obiskovalce poziva k doslednemu upoštevanju predpisov in primernemu obnašanju v gozdovih.

1. Spoštujte omejitve: V nekaterih območjih je nabiranje gozdnih sadežev omejeno ali celo prepovedano. Preden se odpravite v gozd, se prepričajte, da poznate pravila in omejitve ter področja, kamor ste namenjeni.

2. Ne nabirajte preveč: Nabirajte le toliko sadežev, kolikor je dovoljeno. Prekomerno nabiranje lahko škoduje ekosistemu.

3. Ne poškodujte rastlin: Pri nabiranju borovnic ne pulite rastja in pustite dovolj živih poganjkov; gobo odtrgajte le na način, da ne poškodujete podgobja; pri nabiranju plodov, semen, cvetja ali vejevja ne uničujte drevesnih krošenj in grmovja; mahove nabirajte na način, da pri tem na enem mestu ne odstranite prevelike površine.

4. Ohranite čistočo: Ne puščajte odpadkov v gozdu. S seboj prinesite vrečko za smeti in odpadke odnesite s seboj.

5. Spoštujte divje živali: Gozd je dom številnim divjim živalim. Bodite spoštljivi, da ne bi s hrupom in z drugimi motečimi aktivnostmi motili živali.

6. Upoštevajte prometni režim: Pri uporabi gozdnih prometnic bodite pozorni na omejitve; spoštujte prometne znake, ki omejujejo vožnjo v gozdu.

7. Bodite pazljivi na delovišča: Izogibajte se deloviščem in področjem, kjer se izvajajo dela. Delo v gozdu lahko predstavlja veliko nevarnost za obiskovalce, zato gibanje obiskovalcev na deloviščih ni dovoljeno.