Največji vir emisij je promet, ne industrija

V nadaljevanju preberite:

Učinkovita raba energije je izziv tega stoletja, pri čemer instant ukrepi ne delujejo, prave spremembe terjajo čas, pravi Rajko Dolinšek iz Informe Echo, kjer pripravljajo kazalnike vedenja in ravnanja. Ti pomagajo tudi ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (Mope) pri snovanju ukrepov. Glavni izzivi so sicer povezani s prenosom dveh že sprejetih direktiv o obnovljivih virih energije in o energetski učinkovitosti, prihaja pa še direktiva o energetski učinkovitosti stavb.

Evropska komisija je zelo zaostrila cilje do 2030, je povedala državna sekretarka na Mope Tina Seršen, delež obnovljivih virov v končni porabi energije bi moral doseči 42,5 odstotka. Predlanskim je bila Slovenija znatno pod dogovorjenim deležem 25 odstotkov, lani pa je verjetno ta delež dosegla. »Tudi če smo lani dosegli dogovorjeni delež, je do 42,5-odsotnega še dolga pot,« pravi Tina Seršen.