Izguba vrste je hujša od pogorele hiše

Iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps) so sporočili, da so pri rentgenskem skeniranju 111 najdenih trupel zavarovanih vrst odkrili, da je nekdo ustrelil planinskega orla. Kot smo še izvedeli, je bil orel (Aquila chrysaetos) star približno štiri leta, kar je za to vrsto v povprečju začetek spolne zrelosti.

Truplo orla so našli konec novembra 2021 na območju Cerknega, ustreljen pa je bil s šibreno puško. Planinski orel je na območju Slovenije zavarovana vrsta. Uvrščen je na Rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk Slovenije, kjer je opredeljen kot ranljiva vrsta. Gre za redko in maloštevilno vrsto z velikim naravovarstvenim pomenom za celotno državo in mednarodno skupnost. V Sloveniji imamo le med 32 in 38 pari te vrste, zato je izguba vsake ptice na začetku reproduktivne dobe velika škoda.