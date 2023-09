Labodji spev strategije Od vil do vilic

V nadaljevanju preberite:

Kmetje tokrat niso bili pozabljeni v nagovoru predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju Unije. Izrazila jim je hvaležnost za zagotavljanje hrane dan za dnem, s čimer je nedvomno pridobila nove točke pred svojim glavnim tekmecem na prihodnjih evropskih volitvah, Manfredom Webrom. Mnoge pa je ob njenem govoru zaskrbela prihodnja usoda ambiciozne strategije Od vil do vilic, ki naj bi prinesla bolj trajnostni prehranski sistem.

Von der Leyen namreč v govoru 13. septembra strategije, ki predstavlja prispevek kmetijsko-živilskega sektorja k doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora, torej podnebne nevtralnosti EU do leta 2050, ni omenila niti z besedico. Prav tako ni omenila predloga zakona o trajnostnih prehranskih sistemih in predloga prenove zakonodaje o dobrobiti živali, dveh ključnih manjkajočih elementov strategije, ki naj bi ju komisija po prvotnih načrtih predstavila še pred koncem svojega mandata oktobra prihodnje leto, vendar so se razširile govorice, da se to ne bo zgodilo.

To je potrdilo pismo o nameri,