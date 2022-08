Samopreskrba s hrano ali zdravo okolje – lahko imamo oboje

V nadaljevanju preberite:

Kmetijstvo ni edini krivec za onesnaževanje okolja, vendar ga pogosto predstavljajo tako. Dodatne okoljske omejitve, ki jih prinaša skupna kmetijska politika v prihodnjem programskem obdobju (2023–2027), bodo še poslabšale konkurenčnost kmetov in zmanjšale samopreskrbo s hrano, je bilo slišati v razpravi po predstavitvi osnutka okoljskega poročila za strateški načrt skupne kmetijske politike (SN SKP).

Na drugi strani so bili pozivi, da bodo tudi slovenski kmetje morali delati bolj z roko v roki z naravo, in opomnik, da dualistično razmišljanje ni pravo – ukrepe kmetijske politike je mogoče oblikovati tudi tako, da bomo dosegli okoljske cilje in prehransko varnost.