Glasniki ekološkega pekla

»Ko ne moremo več spremeniti okoliščin, smo izzvani, da spremenimo sebe.« Ko je Viktor Emil Frankl zapisal ta stavek, z »okoliščinami« verjetno ni imel v mislih katastrofalnih posledic podnebnih sprememb. Avstrijski psihiater židovskega rodu je preživel nacistična koncentracijska taborišča, v katerih je izgubil več družinskih članov, nato pa je velik del svojih raziskav posvetil vprašanju, kje lahko človek najde smisel življenja takrat, ko je samo življenje le še golo preživetje.

Tega Franklovega stavka sem se spomnila, ko so ta teden besneli vetrovi in nevihte, ko so viharji dvigali strehe in podirali žerjave, ko je drevje padalo po avtomobilih, ljudje v njih pa so se za las izognili smrti … ali jim to ni uspelo.