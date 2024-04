Ministrstvo izdalo odločbo za odstrel 176 medvedov

Ministrstvo za naravne vire in prostor je prejšnji teden izdalo odločbo za odstrel 176 medvedov v letošnjem letu. Odločitev je sprejelo na podlagi strokovnega mnenja zavoda za gozdove in zavoda za varstvo narave ter študije o stanju populacije medveda, ki jo je pripravila biotehniška fakulteta univerze v Ljubljani.

Rjavi medved je zavarovana živalska vrsta, zato je vsak nenadzorovan poseg v populacijo prepovedan. Izjemoma je dopusten, če so izpolnjeni trije pogoji, eden od njih je, da se prepreči resna škoda ter zagotovita zdravje in varnost ljudi.

Medvedi se zaradi številčnosti na določenih naseljenih območjih prebivalcem lahko preveč približajo, zaradi česar prihaja do konfliktov, ugotavljajo na ministrstvu. »Ker je gostota rjavega medveda na ozemlju Slovenije med najvišjimi znanimi v svetu in konfliktov ni mogoče preprečiti zgolj s preventivnimi ukrepi, je ministrstvo sledilo mnenju stroke in izdalo odločbo za nadzorovan odvzem iz narave z odstrelom na območjih z veliko gostoto medveda,« so pojasnili.

Odstrel bo osredotočen na jug države

»Ob dejstvu, da je populacija medveda v Sloveniji v ugodnem ohranitvenem stanju in je odvzem iz narave v celoti nadzorovan, s čimer je onemogočen tako imenovani trofejni lov, stroka soglaša,« da je odstrel »najbolj primeren način uravnavanja populacije«. Vse ostale možnosti, kot so na primer preselitev na drugo mesto v naravi, sterilizacija, zadrževanje v ujetništvu, niso sprejemljive in zadovoljive, pojasnjujejo na ministrstvu.

Glede na zadovoljive rezultate uravnavanja populacije v lanskem letu, ko je bilo odvzeto 230 medvedov, je letošnji predlog za odvzem nižji, je zapisalo ministrstvo. Odstrel se bo osredotočil na jug Slovenije, kjer je bila dokazana večja gostota populacije in s tem konfliktov. Lovišča, skupno 178, obsegajo zahodno visoko kraško, primorsko, notranjsko, kočevsko-belokranjsko, novomeško, zasavsko in posavsko območje.

Z rednim letnim odstrelom se v Sloveniji približujemo ciljnemu številu populacije rjavega medveda v Sloveniji, ki znaša 800 osebkov, navajajo na ministrstvu. »To število po mnenju stroke zagotavlja ugodno varstveno stanje populacije po eni strani in hkrati po drugi strani zagotavlja zdravje in varnost ljudi ter preprečevanje resne škode.«

V Sloveniji po oceni živi 990 medvedov

Poleg zmanjšanja konfliktov z odstrelom želijo doseči tudi zmanjšanje interventnih posegov v primerih, ko medvedi ogrožajo življenje in varnost ljudi. Interventno ukrepanje bo po besedah ministrstva nadgrajeno v noveli zakona o ohranjanju narave, ki jo bodo v obravnavo dali letos.

Ob tem se bodo še naprej nadaljevale raziskave stanja populacije in genetski monitoring medveda, prav tako se bodo izvajali vsi preventivni ukrepi, zagotavlja ministrstvo.

Zadnji genetski monitoring medvedov je bil izveden leta 2023, rezultati pa bodo znani predvidoma v začetku leta 2025. V vmesnem obdobju ocena številčnosti populacije temelji na štirih pristopih, ki imajo za osnovo zabeležene podatke o odvzemih in podatke o številčnosti po genetski metodi. Spomladanska, torej najvišja ocena števila za letošnje leto je na podlagi rekonstrukcijske populacijske dinamike 990 medvedov (810 – 1310 osebkov).