Nevladniki: Slovenija z obsežnim odstrelom medvedov krši evropsko zakonodajo

Odločitev ministrstva za naravne vire in prostor, ki je v četrtek izdalo odločbo z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave, predstavlja kršitev slovenske in evropske zakonodaje, so prepričani v slovenskih nevladnih organizacijah. Na to so v javnem pismu opozorili tudi evropsko komisijo in evropski parlament.

Kot so v javnem pismu, ki so ga v Bruselj poslali v nedeljo, zapisali v Društvu za dobrobit živali AniMa, društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka ter mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green, Slovenija krši zakonodajo, saj da ta takšnega dovoljenja za odstrel medvedov ne dopušča. Kot so zapisali, bi bil lahko uradni status medveda v Sloveniji zgled drugim državam in bi gotovo prispeval k mednarodnemu ugledu Slovenije, saj je povsem v skladu s sodobnimi spoznanji, strokovnimi, varstvenimi načeli in izhodišči ter evropsko zakonodajo. Vendar pa bo Slovenija na pritisk živinorejcev in lovcev žal znova dovolila odstrel 230 medvedov.

Večje število medvedov ne vpliva na večanje števila škod

Projektna skupina, ki sta jo financirali Slovenija in evropska komisija, je po njihovih navedbah ugotovila, da večje število medvedov ne vpliva na večanje števila škod. »V Sloveniji se medvede še vedno načrtno krmi ter dovoli kvotno odstreljevati za trofeje in prodajo mesa, zato je dvom o prevladi koristi okolja pred interesi dobička in zadovoljitve človekovih osebnih vzgibov pri odstrelu 230 medvedov neizogiben,« so poudarili.

V bližino naselij medveda privablja intenzivno krmljenje, ki ga izvajajo lovci. Ti medveda navajajo na lahko dostopno hrano, da bi ga lažje uplenili. Dopolnilno krmljenje je eden od razlogov za višjo stopnjo rasti populacije medvedov v Sloveniji, so prepričani.

»Krmišča še danes niso zmanjšana po številu ali ukinjena. Uvajanje lova na zaščiteno živalsko vrsto ter namerno povečevanje številnosti ni zakonito in krši slovensko zakonodajo, zavezujoče pravo EU in obveznosti iz mednarodnih pogodb,« so zapisali.

Ob tem so opozorili na peticijo proti interventnemu odstrelu medveda in volka iz leta 2019, ki je po njihovih navedbah v rekordnem času dosegla več kot 14.600 podpisov »in je še najbolj popoln pokazatelj odziva splošne javnosti«. Peticija, ki se sklicuje na javno mnenje in družbeno sprejemljivost, kljub temu ni bila nikoli upoštevana pri izdajanju dovoljenj za kvotne odstrele, so dodali.

»Medvede v Sloveniji uporabljajo kot predmet politične in medijske manipulacije ter kot vir zaslužka, zato znova pozivamo evropsko komisijo, da v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepa v prid spoštovanju habitatne direktive v Sloveniji ter ohranjanju kakovostnega naravnega okolja za sedanje in prihodnje rodove,« so poudarili.

Prepričani so, da bi moralo proti Sloveniji ukrepati tudi Sodišče EU, ki bi med drugim »pravilno interpretiralo pravo v zvezi z odstrelom«.

Kot je v četrtek pojasnil minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, je namen odločbe preprečitev resne škode ter zagotavljanja zdravja in varstva ljudi. Populacijo rjavega medveda v Sloveniji želijo v prihodnjih letih zmanjšati na 800. Lani spomladi je bilo po oceni strokovnjakov v Sloveniji okoli 1100 rjavih medvedov.

FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

Nevladniki: Argumenti za odstrel ne obstajajo

Kot med drugim zatrjujejo nevladniki, medved ni plenilec človeka. Velikost in fizična moč sta večkrat podlaga za strah, da gre za nevarne živali, ki ogrožajo, ranijo ali ubijejo človeka. Vendar pa medved praviloma takoj zapusti območje, ko zazna človeka. V Sloveniji se, kot navajajo, po statističnih podatkih v povprečju zgodita od nič do dva napada medveda na človeka na leto. V vseh primerih je bil človek (največkrat lovec) vsiljivec na njihovem domačem območju.

»Predvidevanje MNVP, da bo z pavšalnim odstrelom konfliktov z medvedi manj, je sporno, saj je v nasprotju z načelom previdnosti. Povečevanje številnosti medveda in zgoščevanje populacije je posledica krmljenja rjavega medveda, ker to neposredno vpliva na ugodnejše razmere za njegovo razmnoževanje. Glavni dejavnik številnosti populacije je količina hrane in/ali plena, ki vpliva na rodnost in na preživetje. Iz Strategije upravljanja rjavega medveda do leta 2028 izhaja, da medvedi v RS dobijo do 30 odstotkov hrane iz krmišč.«

Kot zatrjujejo nevladniki, lov ni primeren način za zmanjšanje populacije. ZGS in Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) sta v preteklih letih trdila, da je treba zmanjšati krmljenje medvedov. Zdaj, ko MNVP trdi, da je lov potreben zaradi prevelikega števila medvedov, so si na ZGS in ZRSVN glede krmljenja premislili. Upravno sodišče je leta 2018 zapisalo: »Pri strogo zaščitenih živalskih vrstah se številnost ne sme uravnavati z uvajanjem lova na podlagi prirasta, temveč je treba to urediti z zmanjševanjem števila krmišč.«

Projekta DinAlpBear in Slowolf, ki smo ju financirali davkoplačevalci, sta pokazala, da lov ni rešitev za zmanjševanje škod. Projektna skupina je ugotovila, da večje število medvedov ne vpliva na večanje števila škod.