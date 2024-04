Na Nacionalnem inštitutu za biologijo gojijo čmrlje za znanstvene raziskave

V nadaljevanju preberite:

Na strehi Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), ki se je pred kratkim preselil v novo, sodobno opremljeno stavbo, je prav poseben čebelnjak, namenjen proučevanju opraševalcev. Poimenovali so ga čebelarij. Za zdaj je še prazen, že čez kakšen mesec pa bodo vanj naselili čmrlje. Ti bodo skozi luknje v steni lahko prosto letali v naravo in imeli običajno čmrlje življenje, raziskovalci pa jih bodo proučevali in na njih opravljali različne poskuse. Njihov namen je bolje spoznati divje opraševalce za njihovo boljše varstvo.

Za potrebe raziskav bodo raziskovalci sami vzgojili čmrlje iz avtohtonih populacij. Enostavneje bi bilo, če bi kupili uvožene, a so ti druge podvrste in ne želimo, da bi prišli v okolje, ker bi lahko ogrozili avtohtone populacije s križanjem in vnosom novih bolezni, je povedal Danilo Bevk z oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov.