Na sejmu Agra letos 1720 razstavljavcev iz 35 držav

V soboto bodo razstavišče Pomurskega sejma v Gornji Radgoni znova »zavzeli« traktorji, a tokrat neprotestno. Začenja se mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V šestih dneh se bo na njem predstavilo 1720 razstavljavcev iz 35 držav, letošnja država partnerica bo Bolgarija.

Na 62. Agri, ki jo bo odprla predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, se bodo zvrstile predstavitve sodobne tehnike, opreme in sredstev za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo. S strokovnimi razstavami živali in predstavitvami v maneži pa bodo prikazani najboljši rejski dosežki in sonaravne prakse. Veliko bo tudi strokovnih in stanovskih srečanj, je povedal izvršni direktor organizatorja, družbe Pomurski sejem, Janez Erjavec.

Letošnja država partnerica Bolgarija se bo na sejmu predstavila kot tradicionalna pridelovalka eteričnih oljnic. Veleposlanik Bolgarije v Sloveniji Krasimir Bojanov je na novinarski konferenci povedal, da bodo pokazali ne le raznolikost in bogastvo svoje hrane, temveč tudi sodobne tehnologije in inovacije v živilski industriji. »Bolgarija aktivno razvija inovativne rešitve in trajnostne prakse, ki zagotavljajo visoko kakovost in okoljsko čistost njenih izdelkov,« je zatrdil.

V skladu s tradicijo sajenja dreves partnerske države na sejmu se je Bolgarija odločila, da bo na vrtu radgonskega sejmišča zasadila dren. »To drevo ima sveto mesto v bolgarski kulturi, saj simbolizira mladost in svežino v tradicionalnih praksah,« je pojasnil Bojanov.

Posvet o namakanju

Tudi letos bodo na sejmu dogodke, srečanja in predstavitve pripravljala različna ministrstva. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo pripravilo ekološko svetovalnico in predstavilo ekološko kmetijo ter organiziralo strokovni posvet o digitalizaciji v gozdarstvu in živilski posvet. Pripravili bodo tudi srečanje o podnebnih spremembah, na katerem bo beseda tekla o namakanju.

Letošnja sejemska novost bo paviljon Čebelji svet, ki ga je kmetijsko ministrstvo oblikovalo z namenom ozaveščanja javnosti o pomembnosti čebel in drugih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo ter za kakovost življenja. Čebelarstvo bo na sejmu promovirala tudi Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s Čebelarsko zvezo društev Pomurja.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo predstavljalo turistično kmetijo in vinarja, v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom pa pripravljajo posvet o izzivih implementacije nove evropske uredbe o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov. Na še enem srečanju pa bodo govorili o pomenu kolektivnih blagovnih znamk za gastronomski turizem in razvoj podeželja.

Pod okriljem ministrstva za naravne vire in prostor se bodo na Agri predstavili naravni parki Slovenije in druga zavarovana področja narave in krajine. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo na sejmu gostovalo s temo Odgovorno do manj odpadne hrane v vseh fazah verige preskrbe s hrano. Udeleženci dogodka bodo lahko spoznali, kako so prehranjevalne navade povezane s podnebnimi spremembami, zakaj toliko hrane konča v smeteh in kakšne so posledice.