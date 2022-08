Na trg prihaja več slovenskih ekoloških živil

V nadaljevanju preberite:

Več kot desetletje se je o trgu z ekološkimi živili v Sloveniji govorilo bolj ali manj na pamet, ker osveženih podatkov po analizi iz leta 2010 ni več bilo. Tudi nova analiza, ki jo je naročilo kmetijsko ministrstvo, se opira predvsem na anketo ključnih akterjev na trgu ekoživil, a vendarle prinaša sveže, večinoma spodbudne podatke. Preberite, kolikšni so letni prihodki od prodaje ekoloških kmetij, koliko pridelkov in izdelkov konča v javnih zavodih, koliko v gostinstvu in koliko se jih izvozi.