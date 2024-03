Nova komisija naj zagotovi tehnološko nevtralnost

Različne organizacije kar tekmujejo v dajanju nasvetov za novo evropsko komisijo, to je že nacionalni šport v Bruslju. Inštitut IFO, Econpol in ERCST pa so povezali evropske podnebne cilje in makroekonomiko. Kot ugotavljajo, bi nova komisija morala zagotoviti tehnološko nevtralnost pri novih projektih in premisliti o hitrosti prehoda, saj Evropska unija bistveno prehiteva vse druge dele sveta, ki se poleg tega razogljičenja lotevajo drugače.

Razogljičenje ne bo stalo malo, tudi zaradi novega bega industrije, poleg tega je prehod tako hiter, da morata gospodarstvo in energetika odpisovati premoženje oziroma zapirati naprave, ki še delujejo. V Nemčiji bo poraba po projekcijah v desetih letih padla za tri odstotke, kar pa bi še poslabšalo pospešeno razogljičenje, je povedal Andrei Marcu iz IFO. Veliko več pozornosti bo treba posvetiti zmanjšanju stroškov. Več bo treba nameniti tudi za obrambo, ni pa še jasno, od kod vzeti, ravno tako bo podporo za ohranjanje konkurenčnosti potrebovala industrija. Ključno je tudi, da naprave za razogljičenje proizvajamo doma, dodaja Clemens Fuest, prav tako iz IFO.