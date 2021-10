Napadi na ambiciozno prehransko strategijo

V nadaljevanju preberite:

Tri študije, ki kažejo, da bo strategija Od kmetije do vilic, ki predvideva prehod evropskega prehranskega sistema v bolj trajnostnega, povzročila padec proizvodnje hrane in zvišanje cen, imajo resne pomanjkljivosti. Kmetijska in agrokemična interesna združenja pa s pristranskim prikazovanjem njihovih rezultatov poskušajo spodkopati ambiciozne cilje strategije, opozarjajo neodvisni raziskovalni inštituti. Kaj očitajo omenjenim študijam in kdo jih poskuša uporabiti za svoje koristi?