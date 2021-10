Različne ocene o ambicioznosti kmetijskih načrtov

V nadaljevanju preberite:

Reforma skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027 državam daje več svobode pri oblikovanju strateških usmeritev glede na lokalne razmere in potrebe kmetijstva in živilstva, po drugi strani pa jim nalaga večjo odgovornost, ker morajo svoje usmeritve uskladiti z evropskimi zahtevami za bolj trajnostno agroživilstvo. Ali bo prehod od sistema skladnosti na sistem osredotočanja na rezultate in uspešnost uravnotežil ekonomsko zdravje agroživilstva, skrb za naravo, ukrepanje zoper podnebno krizo in okrepil podeželje, so razpravljali udeleženci okrogle mize spletnega portala Euractiv Tassos Haniotis z direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja, evropski poslanec Thomas Waitz, Udo Hemmerling iz združenja Copa-Cogeca, Célia Nyssens iz Evropske okoljske agencije in agrarni ekonomist. Alan Matthews.