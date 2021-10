Strategija Od kmetije do vilic obeta okoljske koristi, a manjši pridelek

V nadaljevanju preberite:

Evropska strategija Od kmetije do vilic za bolj pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem zaradi ambicioznih ciljev sproža zaskrbljenost držav članic, kako bodo ti cilji vplivali na produktivnost in prihodke evropskih pridelovalcev, kakor tudi skrb nekaterih trgovinskih partneric EU. A dejstvo je, da prehranski sistem ne more biti odporen na krize, kakršna je pandemija koronavirusa, če ni trajnosten. Od objave strategije za bolj trajnostni prehranski sistem in strategije za biotsko raznovrstnost je bilo objavljenih več poročil o njunih potencialnih ekonomskih in drugih vplivih. Kaj prinašajo?