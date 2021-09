Naravnih katastrof je petkrat več kot pred 50 leti

V nadaljevanju preberite:

Katastrofe, povezane z vremenom, podnebjem ali težavami z vodo, so se v zadnjih 50 letih pojavljale vsak dan, v poročilu ugotavlja ­Svetovna meteorološka organizacija (WMO). V katastrofah v povprečju umre 115 ljudi na dan, povzročijo­ pa škodo v vrednosti več kot 170 milijonov­ evrov. Število teh nesreč se je v 50 letih petkratno povečalo, dobra novica pa je, da se je število ­žrtev zaradi boljšega opozarjanja in preventivnih ukrepov trikratno zmanjšalo.V Atlasu žrtev in gospodarske škode zaradi vremenskih, podnebnih in vodnih ekstremov, ki ga pripravljajo v WMO in zajema obdobje 1970–2019, je navedeno, da je v tem času svet prizadelo 11.000 katastrof, v katerih je umrlo nekaj več kot dva milijona ljudi in nastala škoda v vrednosti 3,07 bilijona evrov. Vremenske, podnebne in vodne katastrofe predstavljajo polovico vseh katastrof, 45 odstotkov žrtev in 74 odstotkov ekonomske škode. Več kot 91 odstotkov katastrof je prizadelo države v razvoju.