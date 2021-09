Ne gre drugače, fosilna goriva so preteklost

V nadaljevanju preberite:

Slovenija že do lani ni izpolnila cilja za delež obnovljivih virov v končni porabi energije, ki je bil določen pri 25 odstotkih, da bi celotna Evropska unija dosegla 20-odstotni delež. Težava je, da se v energetiki razmerja skoraj niso spremenila, poraba nafte v prometu pa še naprej raste kljub lanskemu padcu.



Za vetrnice so našli nekaj primernih lokacij, vendar se projekti, prijavljeni in izbrani na avkcijah, že dolgo ne premaknejo z mrtve točke. Z dovoljenji za nove hidroelektrarne pa se zelo zapleta. Velik razcvet so tako doživele sončne elektrarne, na leto jih postavijo več tisoč. Prva težava je statistična, sončne elektrarne so majhne proizvajalke elektrike in le zelo počasi povečujejo delež obnovljivih virov. Kljub temu so težava za elektrodistributerje, ki se pritožujejo, da največje sončne elektrarne postavljajo na podeželju, kjer so omrežja najšibkejša. Pogosto je zato treba prenoviti transformatorske postaje, včasih pa postaviti tudi nov daljnovod. Tem mnogi nasprotujejo.