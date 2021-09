Srečanje ministra Vizjaka s Savdijci: Nihče ne more biti lastnik vode

V nadaljevanju preberite:

Po srečanju ministra za okolje Andreja Vizjaka s kolegom Abdulrahmanom Abdulmohsenom A. Al Fadlejem iz Savdske Arabije se je pojavilo veliko očitkov, da Slovenija prodaja vodne vire. »Spet poudarjamo, da na vljudnostnem sestanku ni bilo niti posredno govora o kakršnikoli prodaji vode,« pravijo na Mopu in dodajajo, da nihče ne more priti do lastništva vodnega vira. »Pravica do pitne vode je namreč pri nas varovana na najvišji pravni ravni, na ustavni ravni,« pojasnjujejo.