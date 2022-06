Nova oblika vetrnic brez hrupa in vpliva na ptice

Aleš Pučnik je ob avtocesti pri Razdrtem leta 2014 postavil drugo večjo vetrnico za pridobivanje električne energije v Sloveniji, izkušnja z vsemi dolgimi postopki pri tem projektu pa ga je pripeljala do misije sestaviti vetrnico, ki ne bo motila ptic, ne bo oddajala infrazvoka in hrupa. Povezal se je z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps) in ekipo podjetja Pipistrel ter oblikoval vetrnico z obročem.

Pučnik, ki je ustanovil družbo Windex, pravi, da je v študije vpliva vetrnic na ptice vložil več sto tisoč evrov, vse pa so bile negativne. Zato je prišel do zamisli, da bi oblikovali vetrnice, ki ne bi motile ptičev, ne bi oddajale infrazvoka in hrupa, bile pa bi učinkovite in ne predrage. Pri Doppsu je izvedel, da se ptice težje privadijo na lopatice, ki niso statične, lahko pa se navadijo na krog. Infrazvok nastaja, ko se lopatica vetrnice približa stebru, zato nove vetrnice nimajo sredinskih stebrov, ampak dva ob strani. Tako so hrupnost in zvok vetrnice zmanjšali za 60 odstotkov.

Vse sestavne dele vetrnice je na lokacijo mogoče pripeljati s traktorjem, saj je najdaljši del dolg 11 metrov. S postavitvijo več vetrnic skupaj se poveča njihova proizvodna moč. FOTO: Računalniški prikaz Windex

Turbina polna iztrebkov planinskega orla

Izkoristek vetra je pri vetrnicah z obročem za četrtino boljši, lahko pa se jih postavi več skupaj, kar poveča proizvodno moč. Vetrnice se ne obračajo po vetru, a tudi do 35 odstotkov bolje izkoristijo veter s strani. Oblikovanje je preprosto, na lokacijo je vse sestavne dele mogoče pripeljati s traktorjem, najdaljši del pa je dolg 11 metrov. Življenjska doba vetrnic je 60 let, primerne pa so za območja z eno do dvema glavnima smerema vetra.

Aleš Pučnik, Windex FOTO: Osebni arhiv

60 % manj hrupa in infrazvoka bi proizvajale vetrnice brez osrednjega nosilnega stebra.

S takim opisom nove tehnologije Pučnik išče partnerje za projekt. Kot je povedal, je zanimanje največje v Španiji, na konferenci Energija in okolje '22 pa je prepričal tudi več direktorjev slovenskih energetskih družb. Prvi prototip takšne vetrnice želijo postaviti ob obstoječi pri Razdrtem do konca leta.

Na Hrvškem je vetrnice veliko preprosteje postavljati kot pri nas. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Pučnik meni, da je največja ovira pri umeščanju vetrnic in drugih projektov v prostor nezaupanje ljudi do politikov. Kot pravi, bi morali nujno pripraviti pravilnik z zahtevami za investitorje, denimo tisoč metrov oddaljenosti vetrnice od najbližje stavbe, po katerem bi uradniki lahko odločali. Zaradi iniciativ in drugih oblik pritiskov je zdaj sprejemanje odločitev zelo dolgotrajno. »Kjer je volja, je tudi pot,« meni Pučnik, ki verjame, da bosta evropski paket RepowerEU in nova vlada pospešila vlaganja v obnovljive vire energije. Kot je dejal, tudi sedanja klasična vetrnica dejansko ne moti ptičev, saj je turbina polna iztrebkov planinskega orla.