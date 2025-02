Novela prinaša prepoved reje kokoši v kletkah z januarjem 2029

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je danes v javno obravnavo dala predlog zakona spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali. Ta med drugim uvaja prepoved reje kokoši nesnic v kletkah, tudi obogatenih, za katero so se v kampanji zavzeli zaščitniki živali. Prepoved bo začela veljati 1. januarja 2029.

Namen novele je izboljšanje dobrobiti živali, med predvidenimi ukrepi pa so učinkovitejše ravnanje z zapuščenimi živalmi, izboljšanje standardov za ravnanje z živalmi, odprava reje kokoši nesnic v kletkah, uvedba strožjih pravil in kazni za kršitelje ter boljše delovanje inšpekcijskih služb, navaja uprava za varno hrano v sporočilu za javnost.

FOTO: Arhiv Aetp

Obvezno čipiranje mačk

Predlog zakona predvideva spremenjen način financiranja zavetišč in spremembo normativa glede zagotavljanja namestitvenih mest v zavetiščih. Predvideno je obvezno označevanje mačk, kar bo prispevalo k zmanjšanju števila zapuščenih mačk in pritiskov na zavetišča.

Glede posedovanje eksotičnih živali predlog ohranja seznam dovoljenih vrst živali, hkrati pa strožje ureja posedovanje nevarnih in zahtevnih vrst.

Dvig glob za kršitelje in razširitev pravic in dolžnosti inšpektorjev bosta izboljšala uveljavljanje zakonodaje ter odvračala od neprimernega ravnanja z živalmi. Razširjene pravice in dolžnosti inšpektorjev, zlasti pri odvzemu živali, bodo omogočile hitrejše in učinkovitejše ukrepanje v primerih hujših kršitev, verjamejo na upravi.

Zainteresirana javnost lahko komentarje in pripombe glede vsebine poda do 12. marca 2025.

Novela zakona o zaščiti živali je zadnja od sedmerice predlogov novih zakonov in novel starih, ki jih je ministrstvo za kmetijstvo v javno obravnavo poslalo prejšnji teden. Ti prinašajo veliko novosti, najodmevnejša je bila reorganizacija službe javnega kmetijskega svetovanja, za katero je bila predvidena selitev s kmetijsko-gozdarske zbornice (KGZS) pod okrilje ministrstva, a je slednje po posvetu z vodstvom KGZS prejšnji teden od nje odstopilo.