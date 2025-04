Slovenija izvozi večino svojih odpadkov – zdaj jih bomo začeli sežigati doma

V nadaljevanju preberite:

Slovenija izvaža najmanj 75 odstotkov gorljivega ostanka komunalnih, torej naših odpadkov v Avstrijo, na Slovaško, ker pa se gospodarstvo ohlaja, celo na Nizozemsko in v Grčijo. Cene rastejo, odpadki se kopičijo in tudi gorijo, tveganja so čedalje večja. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Mope) je zato prvič pripravilo uredbo o sežigu teh odpadkov. Za vmesno obdobje pa bo objavljen razpis za prevzemnika vsega ostanka odpadkov.

Uredba omejuje zmogljivosti treh sežigalnic, obstoječe v Celju in predvidenih v Mariboru in Ljubljani, na 140.000 ton gorljivih ostankov odpadkov na leto, kar je državna javna gospodarska služba. Skupaj pa bodo lahko energetsko izrabile 220.000 ton odpadkov, nekaj odpadkov namreč ostane tudi pri embalaži, denimo papir s plastično folijo, in drugih frakcijah. To bo tržna dejavnost, a ceno sežiga bo določila vlada s sklepom.