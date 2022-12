Novonastajajoča polja sončnih elektrarn na Hrvaškem

Povečanje deleža obnovljivih virov energije pomembno prispeva k zmanjšanju emisij CO 2 , zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv – zadnje čase pa se kot prednost poudarja predvsem večja energetska varnost ob manjši odvisnosti od tretjih držav. Če kdaj, je zdaj obdobje, ko Evropska unija intenzivno išče nove načine zagotavljanja energetske varnosti. Pri tem lahko bistveno pomagajo energetska podjetja, ki z vlaganjem v nove proizvodne objekte, kot so vetrne in sončne elektrarne, prispevajo k večji energetski neodvisnosti. Med njimi je tudi Petrol, ki je spomladi 2022 blizu Knina začel graditi sklop treh svojih največjih sončnih elektrarn do zdaj.

Skupna instalirana moč Petrolovih elektrarn na OVE skozi čas FOTO: Petrol

Ne le vetrne, zdaj še velike sončne elektrarne

V okviru skupine Petrol v regiji obratujeta že dve vetrni polji s skupaj 18 vetrnimi elektrarnami na Hrvaškem, pet malih hidroelektrarn v Bosni in ena v Srbiji ter 30 manjših sončnih elektrarn na različnih objektih v Sloveniji. Poleg številnih manjših sončnih elektrarn pa so v Petrolu ponosni, da so začeli graditi še skupino treh velikih sončnih elektrarn na območju Knina na Hrvaškem: Suknovci, Pliskovo in Vrbnik. Gre za njihove prve samostoječe elektrarne skupne instalirane moči 22 MW, ki bodo elektriko začele proizvajati v začetku leta 2023.

Sončna elektrarna Vrbnik v gradnji, v ozadju Petrolovo vetrno polje Ljubač. FOTO: Petrol

Premišljen izbor lokacije

Zanje so izbrali lokacijo nad obalo Jadranskega morja, in sicer gre za območje, ki je kamnito in nerodovitno, a bogato s sončnimi dnevi. Ravno zato je primerno za postavitev sončnih elektrarn, ki imajo minimalne vplive na okolje. Na treh sončnih poljih, Suknovci, Pliskovo in Vrbnik, bo postavljenih 40.100 sončnih panelov, ki bodo ustvarili dovolj zelene elektrike za kar 8.500 gospodinjstev. Za čim manjši poseg v okolje je podkonstrukcija sončnih elektrarn pritrjena na temelje, ki se vijačijo v zemljo brez betonske ojačitve in jo je zato tudi po izteku življenjske dobe mogoče preprosto odstraniti in okolju povrniti naravni videz.

V Petrolu so v letu 2022 iz lastnih elektrarn na obnovljive vire proizvedli zeleno elektriko, ki pokriva potrebe 50.000 povprečnih gospodinjstev – oziroma skoraj vseh prebivalcev Maribora. Ponosni pa so, da bodo s priklopom omenjenih treh velikih sončnih elektrarn predvidoma do pomladi 2023 to proizvodnjo povečali še za dodatnih 8.500 gospodinjstev – oziroma še za vse prebivalce Ptuja.

V sončnih elektrarnah Suknovci, Pliskovo in Vrbnik bo skupaj stalo 40.100 sončnih panelov. FOTO: Petrol

Kombinacije energetskih rešitev

V sklopu energetskega prehoda in s ciljem znižanja lastnega ogljičnega odtisa pa tudi zaradi prednosti, ki jih prinašata samooskrba in lokalna proizvodnja elektrike, so se v Petrolu odločili, da jih postavijo tudi na lastnih objektih, denimo na strehah bencinskih servisov. Ne samo da opažajo, da je vse več uporabnikom pomembno, kakšen je vir energije, ki napaja njihova gospodinjstva, električni avtomobil ali njihov posel, tudi njihova strategija jih vodi k čim večji energetski samozadostnosti prodajnih mest v prihodnosti, da bi ustvarjala lastno energijo, med drugim tudi za potrebe e-polnilnic, ki jih bodo dopolnjevali hranilniki energije.

Neporabljena energija je najcenejša

Ker je najcenejša in najčistejša energija tista, ki je ne porabimo, so ključnega pomena projekti, ki zmanjšujejo rabo energije. V Petrolu so prepričani, da so najboljši odgovor na današnje razmere kombinacije energetskih rešitev. Zato se za partnerje potrudijo povezati več rešitev v celovito zgodbo ter jim pomagajo pri zasnovi novega koncepta energetskega sistema, ki je sodoben, učinkovit in okolju prijazen.

Zanesljiva in cenovno dostopna oskrba z energijo je pomembna za vse, za gospodinjstva, podjetja in javne ustanove. V partnerstvih z različnimi deležniki pripravljajo številne projekte za učinkovitejšo rabo energije, obenem pa s pomočjo obnovljivih virov energije tudi prispevajo k večji energijski samooskrbi.

