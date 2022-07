Obnovljivi viri so nepogrešljivi, a tudi jedrski so smiselni

V nadaljevanju preberite:

Slovenska energetska podjetja se strinjajo, da je vlaganje v obnovljive vire energije nujno in koristno, vendar bi v večini dodali tudi jedrsko energijo. Taka mešanica virov je že v preteklosti Sloveniji zagotavljala stabilno preskrbo, vendar so zdaj zahteve drugačne. Treba je opustiti premog, pa tudi ruski plin, pri nadomestnih tehnologijah pa je že težava tudi dobava materialov in različnih delov kompleksnejših sistemov.