Volkovi v EU po novem niso več strogo zaščiteni, pač pa le še zaščiteni. Zmanjšanje varstvenega statusa v okviru bernske konvencije je na predlog Evropske komisije danes na rednem zasedanju potrdil stalni odbor bernske konvencije. Strokovnjaki za velike zveri so predlog označili za »prenagljen« in »napačen« in pozvali k njegovi zavrnitvi. Odločitev utira pot, po kateri bi volkovi lahko znova postali lovna vrsta.

Evropska komisija je zmanjšanje varstvenega statusa volkov v okviru bernske konvencije o ohranjanju prostoživečega živalstva in rastlinstva in naravnih habitatov predlagala decembra lani na podlagi novih podatkov o populacijah volkov v EU iz leta 2023, države članice pa so njen predlog podprle konec septembra letos. Proces je bil od začetka močno spolitiziran. Spodbudili so ga množični protesti kmetov v EU in kampanja pred evropskimi volitvami.

Na to, da je odločitev o zmanjšanju zaščite volkov politična, ne znanstvena odločitev, so v pismu, ki so ga pred glasovanjem stalnega odbora bernske konvencije poslali Evropski komisiji, bernski konvenciji in madžarskemu predsedstvu Svetu EU, opozorili strokovnjaki za velike zveri v okviru Pobude za velike zveri za Evropo (LCIE). LCIE ki je specialistična skupina Komisije za preživetje vrst pri Mednarodni zvezi za ohranjanje narave (IUCN SSC). Med podpisniki izjave so tudi trije slovenski člani IUCN-LCIE: Aleksandra Majić Skrbinšek, Klemen Jerina in Miha Krofel.