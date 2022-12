Odpadni tekstil je težava, a obstaja izjema

V nadaljevanju preberite:

Tekstilna industrija je z negativnimi vplivi na okolje pri proizvodnji, uporabi in odlaganju tekstilnih odpadkov po nekaterih podatkih druga največja onesnaževalka sveta. Že leta 2020 so iz fosilnih goriv proizvedli skoraj 60 milijonov ton vlaken, največ poliestra. Rešitev je v ponovni rabi, ki je zaradi cenenih oblačil omejena, in v predelavi v nove izdelke, česar so se dejavno lotili na Vrhniki.